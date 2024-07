Mais duas escolas de Cachoeiro recebem o programa Portas Abertas 360°

Mais duas escolas de Cachoeiro de Itapemirim acabam de ser beneficiadas com o programa Portas Abertas 360°, promovido pela BRK. A concessionária desenvolve a atividade dentro da programação da Caravana Biguá nas Escolas, que neste ano irá visitar seis instituições de ensino e contemplar mais de 1.200 estudantes.

A iniciativa consiste em apresentar o trabalho da BRK com o apoio de óculos de realidade virtual. Os alunos conhecem os processos que envolvem o ciclo da água, da captação até a chegada à torneira dos imóveis, e os processos de coleta e do tratamento de esgoto. No último dia 9, a ação foi realizada na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Fraternidade e Luz, no bairro Sumaré; e no dia 10, foi a vez da EEEFM Bernardino Monteiro, localizada em Amarelo.

Segundo Amanda Ferreira da Silva, diretora escolar da EEEFM Bernardino Monteiro, a alegria dos alunos dos 6° e 7° anos ao utilizarem os óculos virtuais foi evidente e contagiante. “Essa tecnologia imersiva proporcionou uma experiência de aprendizado envolvente e interativa e permitiu que os estudantes explorassem mundos virtuais com simulações realistas. O entusiasmo e a curiosidade despertados pela realidade virtual tornam o processo educacional mais dinâmico e estimulante, aumentando o engajamento e a motivação dos alunos para aprender e explorar novos conhecimentos”, afirma.

Na sua opinião, o incentivo à preservação do meio ambiente nas escolas é fundamental para formar cidadãos conscientes e responsáveis. “A Caravana Biguá educa crianças e jovens sobre a importância da sustentabilidade e o cultivo de valores como respeito à natureza e promoção de práticas que visam a proteção, a conservação e a restauração dos recursos naturais do nosso planeta. São ações educacionais que ajudam a desenvolver uma geração mais consciente e preparada para enfrentar os desafios ambientais do futuro, garantindo mais qualidade de vida para as próximas gerações”, ressalta.

“O Portas Abertas 360º usa a tecnologia para despertar o interesse de crianças, jovens e adultos sobre o funcionamento dos sistemas de abastecimento de água e tratamento de esgoto. Com a visita técnica virtual, eles têm uma visão completa dos serviços de saneamento de maneira interativa, inovadora e inclusiva”, reforça Rosa Malena Gomes Carvalho, coordenadora de comunicação e responsabilidade socioambiental da BRK em Cachoeiro de Itapemirim.

A caravana faz parte da 13ª edição do Prêmio Biguá de Sustentabilidade, que tem a BRK Cachoeiro de Itapemirim como uma das parceiras. O prêmio é uma realização da TV Gazeta Sul e terá, até outubro, uma série de ações com foco em promover a conscientização ambiental e incentivar atitudes sustentáveis e de preservação. Na edição do ano passado, 955 estudantes foram contemplados.