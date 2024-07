Mega-Sena pode pagar R$ 100 milhões nesta terça-feira (30)

Nesta terça-feira (30), a Mega-Sena, que está acumulada, pode pagar R$ 100 milhões pelo concurso 2755. A partir das 20h (horário de Brasília), o Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo (SP), realizará o sorteio. A CAIXA transmitirá o evento ao vivo pelo canal da CAIXA no YouTube e pelo Facebook das Loterias CAIXA.

Portanto, por se tratar de um concurso com final 5, o prêmio recebe ainda um adicional, conforme regra da modalidade. Caso apenas um ganhador leve o prêmio principal e aplique todo o valor na Poupança da CAIXA, receberá R$ 540 mil de rendimento no primeiro mês.

Leia também: Frente fria provoca chuva no Sul do ES nesta terça-feira (30), confira!

Aliás, se quiser investir em automóveis, o valor será suficiente para adquirir 200 carros de luxo, pagando R$ 500 mil em cada. O valor da aposta simples na Mega é de R$ 5.

Timemania

Entretanto, no mesmo dia (30), a Timemania, também acumulada, sorteará R$ 11,1 milhões no concurso 2124para quem acertar os sete números da faixa principal. O sorteio acontece a partir das 20h. Caso apenas um ganhador leve o prêmio principal e aplique todo o valor na Poupança da CAIXA, receberá quase R$ 60 mil de rendimento no primeiro mês.

Em suma, a modalidade é um produto de prognóstico específico em que o apostador escolhe dez dezenas entre 80 e um Time do Coração entre 80 possíveis. São sorteados sete dezenas e um Time do Coração. Ganham as apostas que acertarem de três a sete números ou o time. A aposta custa R$ 3,50.

O Bolão da Timemania, porém, permite até 15 cotas e pode ser feito no volante. O apostador pode, ainda, repetir a aposta por até 12 concursos sequenciais, pela Teimosinha.

Bolão

Com o Bolão Caixa o apostador realiza apostas em grupo, é só preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao a tendente da lotérica. Portanto, você pode comprar cotas de bolões organizados pelas lotéricas, que podem cobrar uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 15, porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 6.

Assim, as cotas de Bolão organizadas pelas lotéricas também podem ser adquiridas no portal Loterias Online, com tarifa de 35% do valor da cota. No canal digital, o Bolão CAIXA oferece a mesma segurança das apostas nas lotéricas.

Quando o apostador acessa o portal, ele vê as cotas disponíveis das lotéricas mais próximas à sua localização geográfica. No entanto, se preferir, o apostador pode buscar a lotérica de sua preferência e comprar cotas de um bolão organizado por ela. O apostador poderá adquirir as cotas com cartão de crédito ou PIX.​