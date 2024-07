Frente fria provoca chuva no Sul do ES nesta terça-feira (30), confira!

Nesta terça-feira (30), a passagem de uma frente fria pelo litoral ocasionará chuva à noite nas regiões Sul, Serrana e na Grande Vitória. Não há previsão de chuva nas demais áreas do Estado.

Segundo a Coordenação de Meteorologia do Incaper, o vento sopra com moderada intensidade no litoral das regiões Sul e Grande Vitória. As temperaturas com tendência de queda na metade sul do estado.

Na Grande Vitória, sol entre nuvens e chuva fraca à noite. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 30 °C. Vitória: mínima de 21 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Sul, sol entre nuvens e chuva fraca à noite. Vento moderado no litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 14 °C e máxima de 30 °C. Nas áreas altas: mínima de 13 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Serrana, sol entre nuvens e chuva fraca à noite. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 29 °C. Nas áreas altas: mínima de 13 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Norte, variação de nuvens, sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Noroeste, variação de nuvens, sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 31 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 22 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Nordeste, sol e poucas nuvens. Não chove. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 29 °C.