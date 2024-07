Melhor atendimento! Saúde investe em equipamentos hospitalares no ES

A Secretaria da Saúde (Sesa) está investindo na aquisição de equipamentos médicos hospitalares, com o objetivo de aprimorar o atendimento à população. No primeiro semestre de 2024, foram R$ 7.203.555,61 na compra de 549 equipamentos hospitalares, incluindo instrumentais de vídeo-cirurgia.

Entre os equipamentos adquiridos, estão 147 camas elétricas para adultos e obesos, marcapassos cardíacos externos, focos cirúrgicos auxiliares portáteis, mesas instrumentais semicirculares e retangulares, oxímetros e otoscópios. Além disso, foram comprados instrumentais para vídeo-cirurgias em várias especialidades, como cirurgia geral, ginecologia e urologia.

As aquisições beneficiaram unidades hospitalares da rede própria estadual e os hospitais geridos pelas Organizações Sociais/Fundação Inova.

A subsecretária de Estado da Atenção à Saúde (respondendo), Valéria Baptisti Crema, destacou a importância desse investimento. “Esta é uma iniciativa do Governo para equipar os hospitais, garantindo atendimento de qualidade aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Com esses novos equipamentos, esperamos melhorar a precisão dos diagnósticos e procedimentos cirúrgicos, reduzir o tempo de recuperação dos pacientes e diminuir os riscos de infecção.”

Aliás, a aquisição também tem o objetivo de proporcionar economicidade e padronização na administração pública. Assim, reforçando o compromisso do Governo em oferecer um sistema de saúde mais eficiente e seguro para todos os capixabas.