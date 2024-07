Mimoso do Sul: Peter e Paulinho oficializarão chapa em convenção

O prefeito de Mimoso do Sul, Peter Costa (Republicanos) e o vice-prefeito Paulinho Barros vão oficializar a chapa para concorrer a reeleição no próximo dia 1º de agosto.

De acordo com o pré-candidato a reeleição ao Poder Executivo municipal, o evento será realizado, a partir das 19 horas, no Divan Cerimonial.

LEIA TAMBÉM: Dores do Rio Preto recebe a 1ª Feira Gastronômica e Cultural

Atualmente compõem a base de sustentação da pré-candidatura do Peter Costa os partidos Republicanos, Progressistas (PP), PSB e MDB.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.