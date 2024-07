Morador de Cachoeiro é detido com drogas pela PM em Guaçuí

Um homem, de 24 anos, foi detido com drogas durante uma ação da Polícia Militar na noite da última segunda-feira (22), no bairro Cid Moreira, em Guaçuí. Um adolescente, de 14 anos, também foi apreendido.

Moradores denunciaram aos policiais militares que, por volta das 20h, estava acontecendo tráfico de drogas em um local conhecido como “escadão”, no bairro Cid Moreira. Nisso, os policiais fizeram patrulha a pé pela região.

A PM informou que aos ver os policiais, o adolescente, de 14 anos, fugiu e tentou entrar na casa de um morador para se esconder, porém foi pego pelos militares.

Além disso, o outro suspeito, de 24 anos, morador de Cachoeiro de Itapemirim, foi detido em um beco. Com eles, os policiais apreenderam 56 pedras pequenas de crack, duas pedras grandes de crack e três sacolas com porção de crack, uma pedra média de cocaína, um pino de cocaína, 28 buchas médias de maconha, além de quatro tabletes de maconha, R$ 207,00 e materiais para embalo das drogas.

O suspeito detido e o menor apreendido foram encaminhados à 6ª Delegacia Regional de Alegre.

