Motocicleta furtada há 2 anos em Ibitirama é recuperada em Minas Gerais

Na tarde da última quinta (4), a Polícia Militar de Minas Gerais apreendeu uma motocicleta furtada em 2022, na cidade de Ibitirama, no Espírito Santo. O condutor, de 36 anos, foi detido em flagrante.

Segundo a Polícia Militar, os militares abordaram uma Yamaha XJ6, de cor preta, placa LLO-8F62, na localidade de Careaçu, em Minas Gerais. Quando verificaram o chassi, perceberam que não conferia com as características. O chassi da motocicleta abordada correspondia a uma Yamaha XJ6, de cor vermelha, placa HNH-6E39, do município de Ibitirama, que tinha sinalização de furto/roubo.

Aos militares, o condutor disse que havia comprado a motocicleta em 2023 e que não sabia se tratar de produto de furto. Contudo, os policiais constataram que o autor tem outros envolvimentos em ocorrências de clonagem de veículos e estelionato.

Motoclicleta furtada em Ibitirama estava com a pintura alterada

Na fiscalização, os policiais identificaram que a motocicleta recebeu tinta preta sobre a cor vermelha. Ao desmontar partes do veículo, foi possível ver a cor original. Aliás, a equipe notou que havia vários sinais da cor vermelha, devido ao desgaste e pintura mal feita.

Contudo, os militares mineiros entraram em contato com a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). Aliás, quando os policiais tiveram acesso ao boletim de ocorrência registrado em 2022, relatando o furto da motocicleta na zona rural de Ibitirama.

Os policiais encaminharam a motocicleta para o pátio credenciado do Detran|ES. Já o condutor, a equipe o encaminhou à Delegacia da Polícia Civil de plantão em Ponte Nova, em Minas Gerais.