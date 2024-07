Motociclista morre e mulher fica ferida em grave acidente em Piúma

Um motociclista de 50 anos morreu e uma mulher ficou ferida em um acidente entre uma caminhonete e uma moto no bairro Jardim Maily, em Piúma, na tarde do último sábado (20).

De acordo com a ocorrência da Polícia Militar, o veículo estava saindo de uma rua lateral para acessar a pista principal, quando a moto bateu do lado o condutor da moto foi socorrido com vida ao Hospital Nossa Senhora da Conceição, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A esposa da vítima, que estava na garupa da moto, ficou ferida e também deu entrada no hospital.

Segundo a PM, após o acidente, o motorista da caminhonete, de 42 anos, fugiu do local sem prestar socorro às vítimas. A Polícia Civil foi procurada, mas não houve retorno até a publicação do texto.