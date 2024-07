Motorista é denunciado após realizar ‘cavalo de pau’ em Cachoeiro

A Guarda Municipal denunciou o motorista de um Chevrolet Camaro, de cor branca, após o mesmo realizar ‘cavalo de pau’ em volta de um letreiro fixado próximo à avenida Francisco Lacerda de Aguiar, no bairro Nossa Senhora da Glória, em Cachoeiro de Itapemirim.

No boletim de ocorrência registrado pela Guarda Municipal na última segunda-feira (8), consta que foram feitas várias denúncias anônimas contra o motorista do Chevrolet Camaro. Em um vídeo fixado nas denúncias, mostra o momento em que o motorista realiza manobras perigosas em volta do letreiro “Eu Amo Cachoeiro”, na avenida Francisco Lacerda de Aguiar, próximo a Viação Itapemirim. O motorista não foi localizado.

Além disso, segundo o boletim, as manobras causaram danos ao patrimônio público, e que as imagens comprovam direção perigosa previsto no Artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O fato foi repassado ao Secretário Municipal de Segurança e Trânsito de Cachoeiro para que fosse tomada as medidas cabíveis.

Em nota, a Prefeitura de Cachoeiro informou que “a imagem que foi enviada à Secretaria de Segurança e Trânsito foi solicitado junto ao Centro de Governança que fosse identificada a placa do veículo e registrado o boletim de ocorrência. Consequentemente, essas informações foram passadas à Polícia Civil para que seja instaurado um inquérito policial”, diz a nota.