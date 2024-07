Caso de polícia: confira o desfecho de briga entre mulheres em Muqui

Na noite desta quarta-feira (11), por volta das 18h, a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), atendeu uma ocorrência no bairro Nossa Senhora Aparecida (Morro da Formiga), na rua Gilberto Bonfante, em Muqui. O motivo do acionamento seria uma briga entre duas mulheres.

Assim, os policiais militares foram averiguar uma suposta lesão corporal, causada pela briga entre as duas mulheres. Porém, chegando ao local do ocorrido, os policiais não encontraram as envolvidas.

Em contato com uma das partes, uma das mulheres relatou que a outra envolvida na confusão, veio por trás dela e começou a agredi-la. Assim, causando escoriações por todo corpo. Segundo a PM, a mulher também relatou que a outra senhora chegou a morder seu rosto e seu braço direito. Além de estar com uma faca.

O que disse a outra parte?

Em contato com a Polícia Militar, a segunda envolvida, informou que a mulher estava com um pedaço de madeira na porta de sua residência, fazendo ameaças.

Neste momento, chegou o namorado da mulher que estava a sua porta, para “tirar satisfação” com a namorado da mulher que estava em casa. Assim, começou a confusão.

A segunda envolvida, informou que está com um arranhão em baixo dos dois olhos, escoriações nos dois cotovelos e que a outra mulher teria mordido seu dedo indicador da mão direita.

Por fim, disse também estar com medo, da primeira envolvida entrar em sua casa e quebrar alguma coisa. Pois, antes de toda confusão, a mesma teria jogado uma pedra em sua residência e estaria em porte de uma faca, segundo o relato da segunda envolvida para PM.

Os policiais militares registraram um boletim unificado (BU), para que assim, possam ser tomadas as medidas cabíveis.

