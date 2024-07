Polícia Militar detém dois indivíduos e apreende quase R$2.000 no ES

A Polícia Militar do Batalhão de Missões Especiais (BME) apreenderam dinheiro, drogas e uma arma no bairro Jesus de Nazareth, Vitória, na noite dessa terça-feira (2). Dois indivíduos, de 19 e 25 anos, foram detidos.

Leia também: Jovem é detido suspeito de tráfico de drogas em Atílio Vivácqua

Os policias militares realizavam o patrulhamento a pé na região, quando ao iniciar a incursão pela rampa João Moura Nascimento, avistaram alguns suspeitos armados e com mochilas. Quando os indivíduos notaram a presença dos militares, fugiram correndo pelas escadarias.

Segundo a Polícia Militar, foi realizado o acompanhamento e ao passar pela escadaria Pedro Rodrigues Barbosa, os policiais avistaram dois indivíduos, sendo que um deles portava uma pistola e carregava uma mochila na transversal do corpo. O outro suspeito entrou em uma residência no final da escadaria.

Ainda segundo a PM, diante do fato, os militares entraram no imóvel e localizaram os dois indivíduos. Um deles, de 25 anos, portava um radiocomunicador, uma pistola .40 com seletor de regime automático, com um carregador contendo 15 munições e mais uma na câmara, totalizando 16 munições. Na mochila foram encontrados 107 pinos de cocaína, a quantia R$ 1.750,00 em notas fracionadas e um celular.

Com o outro suspeito, de 19 anos, foi apreendido um rádio comunicador. Ele também portava uma mochila que continha no seu interior 57 pedras de crack, 20 buchas de maconha, 16 papelotes de haxixe, seis frascos de skunk, dois radiocomunicadores e dois celulares.

Os detidos foram conduzidos para a 1ª Delegacia Regional, onde foram entregues os materiais apreendidos.