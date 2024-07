MP denuncia dupla por tentativa de homicídio contra idoso em Rio Novo

Um homem de 23 anos e uma mulher, de 20 anos, foram denunciados pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) pelos crimes praticados contra um idoso de 76 anos, em Rio Novo do Sul.

Segundo o MPES, a denúncia ocorreu por meio da Promotoria de Justiça de Rio Novo do Sul, pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado (por motivo torpe, com uso de meio cruel, que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a execução e vantagem de outro crime), roubo e tortura, associação criminosa e corrupção de menores, com envolvimento de duas adolescentes.

Leia também: Motorista é denunciado após realizar ‘cavalo de pau’ em Cachoeiro

Além disso, o MPES também reperesentou contra as duas adolescentes por ato infracional análogo aos crimes de roubo, tentativa de homicídio qualificado e tortura.

Como ocorreu o crime contra o idoso em Rio Novo?

O caso do idoso ocorreu na zona rural de Rio Novo do Sul no dia 29 de março de 2024. A vítima contratou a mulher e as duas adolescentes para fazerem serviços em sua fazenda. O trio de mulheres passaram a noite no local e, no dia seguinte, entraram em contato com o homem, que morava em Vila Velha. Com a ajuda delas, o homem conseguiu entrar na residência do idoso.

Na fazenda, os suspeitos agrediram a vítima com golpes na cabeça, amarraram ela e a esfaqueram na barriga. Aliás, o agressor exigiu que o idoso fizesse transferências via Pix, procurando por mais dinheiro na casa.

Após torturar a vítima e roubar, os autores decidiram matar a vítima, que teve o pescoço cortado. Em seguida, trancaram todas as portas e janelas da residência do idoso em Rio Novo e fugiram no carro do idoso com uma quantia de R$ 10 mil e um celular. Os criminosos não mataram a vítima porque, mesmo gravemente ferida, ela conseguiu pedir ajuda, sendo socorrida por um caseiro e encaminhada ao hospital.

“O MPES requer que processem os denunciados e, ao final, pronunciados, para que o Tribunal Popular do Júri julguem e o condenem. Requer ainda que obriguem a pagar um valor fixado de 100 salários-mínimos cada, por reparação de danos materiais e morais causados ao idoso em Rio Novo”.