Polícia procura suspeito de tentar matar a esposa em Guaçuí

A Polícia Militar está procurando um homem, de 53 anos, suspeito de tentar matar sua companheira na localidade de Fazenda Desengano, zona rural de Guaçuí.

À Polícia Militar, a vítima, de 37 anos, relatou que teve um desentendimento com seu companheiro de 53 anos e, em determinado momento, ele pegou um machado e desferiu golpes em sua cabeça e próximo da nuca.

Leia também: Morador tem casa invadida e objetos furtados em Atílio Vivácqua

Após os golpes, segundo a PM, o suspeito fugiu tomando destino ignorado, levando uma mochila azul com diversos pertences do casal. A vítima conseguiu informar seus dados pessoais e relatou que sofre agressões frequentemente, e que tinha medo de denunciar.

Contudo, uma testemunha relatou que encontrou a vítima caída dentro da residência perdendo muito sangue. Nisso, ela acionou a Polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Com apoio de outras viaturas, os policiais fizeram um cerco e patrulhamento na região, porém, até o momento, o suspeito não foi localizado.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.