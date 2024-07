Mulher é empurrada de veículo em movimento pelo companheiro em Cachoeiro

Uma mulher foi empurrada pelo companheiro de dentro de um carro em movimento na madrugada deste domingo (28), após a Ponte de Ferro, em Cachoeiro de Itapemirim.

Leia também: Batida entre carro e moto deixa mãe e filha feridas em Cachoeiro

Segundo informações da Guarda Civil Municipal, a vítima contou que estava com o seu companheiro, em um veículo modelo Volkswagen Golf, de cor branco, quando disse que não queria ir onde estava indo, ele teria a empurrado do veículo em movimento.

Na queda, a vítima ficou com escoriações na cabeça, pé e mão direita. Imediatamente, ela ligou para os familiares e foi socorrida para o Pronto Atendimento Paulo Pereira Gomes (PPG), no bairro Baiminas.

Uma câmera de videomonitoramento registrou o ocorrido, porém, as imagens não foram divulgadas. A vítima foi orientada a registrar o fato na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) do município. O suspeito não foi localizado.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.