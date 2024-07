Mulher que sofreu acidente em Muniz Freire precisa de doação de sangue

A família de Joseli Araujo, que teve uma das pernas amputada após se envolver em um grave acidente de trânsito na noite desta quinta-feira (18), na rodovia ES-181, que liga a sede do município de Muniz Freire ao distrito de Piaçu, está fazendo uma campanha de doação de sangue para ela.

Segundo informado por Nilceia M. De Araújo Araújo, cunhada de Joseli, a mesma está inconsciente e internada na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro, o seu estado de saúde é delicado.

Os doadores de sangue devem procurar a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim para realizar a doação de qualquer tipo de sangue.

Seja um doador de sangue

As pessoas interessadas em fazer a doação podem se dirigir até o banco de sangue e realizar esse gesto de amor e solidariedade.



Não é necessário fazer o agendamento. Quem tiver dúvidas pode entrar em contato com o hospital pelo telefone (28) 2101-2123.



O banco de sangue da Santa Casa funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 16 horas. No sábado o horário é das 7h às 11 horas. No domingo, o atendimento é interno.