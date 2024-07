Novo Centro de Convenções de Guaçuí é inaugurado e já recebe o FIG 2024

O Governo do Estado inaugurou, nesta quinta-feira (4), as obras de construção do novo Centro de Convenções de Guaçuí, município localizado na microrregião Caparaó. Aliás, o espaço recebe neste fim de semana a edição do Festival de Inverno de Guaçuí (FIG), que contará com atrações nacionais e gastronomia durante três dias.

A solenidade de inauguração teve a presença do governador Renato Casagrande, além de outras autoridades. No entanto, na ocasião, também foi assinada a Ordem de Serviço para reforma e ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Zélia Vianna de Aguiar, no Centro da cidade.

Novo Centro de Convenções de Guaçuí

Contudo, o novo Centro de Convenções tem área total de 2 mil metros quadrados. Além de cobertura de estrutura metálica, blocos de banheiros, área de uso de almoxarifado, depósito, cozinha industrial e cantina de atendimento. Aliás, o espaço conta ainda com pavimentação externa, calçada cidadã, postes de iluminação e bancos. Ao todo, foram investidos R$ 6,7 milhões nas intervenções, por meio da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb).

“A realização de eventos tem sido um importante fator de divulgação da nossa cultura, gastronomia, artesanato, comércio e atividades turísticas. Além de proporcionar um incremento na economia local por meio da geração de renda e emprego. Esse tipo de empreendimento também vai contribuir para o aumento das receitas do município”, comentou o secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente.

Reforma de escola

Ainda no município, o governador do Estado autorizou o início das obras no CMEI Zélia Vianna de Aguiar. Será realizada a reforma e ampliação da edificação. Sendo assim, o espaço contará com 12 salas de aula, pátio coberto, refeitório, cozinha, área de serviço, banheiros, biblioteca, sala de informática e área externa ampla com playground.

As intervenções vão permitir a manutenção de 424 vagas de pré-escola na rede pública municipal. Portanto, o investimento é de R$ 3,86 milhões, por meio do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil no Espírito Santo (Funpaes).

“A educação é o principal instrumento do nosso desenvolvimento, formador de oportunidades e que consegue diminuir as desigualdades. A reforma dessa creche vai ser importante para que possamos dar mais qualidade no ensino e conforto para nossos alunos e professores, além de mais tranquilidade para os pais que terão a certeza de uma escola com qualidade. Guaçuí sempre teve um perfil cultural rico e o Centro de Convenções será fundamental para atrair mais oportunidades. Aliás, agora temos um local adequado para os moradores da região do Caparaó que irá atrair novos negócios, gerando empregos e renda”, afirmou o governador.

Também estiveram presentes o prefeito de Guaçuí, Marcos Jahuar; o deputado federal Gilson Daniel; o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), Marcelo Santos; além dos deputados estaduais Tyago Hoffmann, Dary Pagung, Janete de Sá e Vandinho Leite.

