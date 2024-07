Operação Colheita: dupla é detida com arma em São José do Calçado

Dois homens, de 23 e 27 anos, foram detidos com uma arma de fogo na tarde do último sábado (20), durante a Operação Colheita, em São José do Calçado.

Segundo a Polícia Militar, após receberam informações de tiros na localidade de Pouso Alto, zona rural do município, os militares começaram as buscas e abordaram um veículo Volkswagen/Gol, estacionado em frente à um estabelecimento comercial na localidade de Airituba.

No veículo estavam dois jovens, sendo um de 27 anos, suspeito de efetuar os disparos. Dentro do carro, os policiais encontraram um revólver calibre 38, sem munições. Aos militares, o suspeito de 27 anos confirmou ter atirado.

Os suspeitos foram detidos e encaminhados à 6ª Delegacia Regional de Alegre.