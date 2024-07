Operação ‘Força pela Vida’ autua 160 motociclistas infratores no ES

A blitz integrada ‘Cavalo de Aço’, realizada na tarde dessa sexta-feira (26) em sete pontos de todo o Estado, abordou 829 motociclistas. A blitz reuniu órgãos de segurança pública e viária com abordagens de fiscalização e também educativas para conscientizar e levar mais segurança para os condutores desses veículos de duas rodas.

A ação com foco em motocicletas faz parte da agenda de fiscalizações integradas do programa ‘Força pela Vida’, coordenadas pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), e foram realizadas simultaneamente em vias de Vitória, Cariacica, Vila Velha, Viana, Itapemirim e Linhares, além de atividades educativas pela manhã nos municípios de Vila Pavão, Cariacica, Anchieta, Laranja da Terra e Muniz Freire.

A equipe de fiscalização registrou 160 infrações de trânsito por condutas vedadas pela legislação de trânsito. Entre as principais infrações autuadas, estão: conduzir veículo sem possuir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH); conduzir veículo que não esteja devidamente licenciado e permitir que condutor inabilitado tome posse do veículo automotor e passe a conduzi-lo na via. Além disso, também foram realizadas duas prisões: uma pelo crime de dirigir sob influência de álcool e outra pelo mesmo crime somado ao de corrupção ativa (tentativa de suborno).

O gerente de Fiscalização de Trânsito do Detran|ES, Jederson Lobato, destacou a importância de atuar de forma integrada, aliando blitz e abordagem educativa, para estimular uma mudança de comportamento das pessoas no trânsito e reduzir o número de mortes, principalmente de motociclistas, que são historicamente metade das vítimas fatais.

“A fiscalização com foco em motocicletas, além de cumprir um papel punitivo com aqueles que descumprem as regras, tem um aspecto educativo e também mostra que o Estado está fazendo a sua parte para a segurança pública e para promover uma cultura da paz no trânsito. Agradeço a todos os órgãos que se empenharam nessa força-tarefa que tem como foco a segurança das pessoas que transitam sobre duas rodas. Contamos com o comportamento responsável de cada pessoa nas vias, incluindo também motoristas, caronas, ciclistas e pedestres, para conseguirmos reduzir os sinistros e mortes no trânsito capixaba”, destaca Lobato.

A operação contou com a atuação de efetivos do Detran|ES, da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), por meio do Batalhão de Trânsito (BPTran) e da 12ª Cia independente, 02ª Cia, 03ª Cia e 09ª Cia, da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Delitos de Trânsito (DDT), componentes da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo (SESP), de agentes de trânsito e Guarda Civil Municipal de Linhares, Agentes de Trânsito e Guarda Civil Municipal de Cariacica, Guarda Civil Municipal de Itapemirim, Guarda Civil Municipal de Viana (GCMV) e Guarda Civil Municipal de Vila Velha (GMVV).

Abaixo os dados completos da Operação ‘Cavalo de Aço’ de sexta-feira (26):

– Veículos abordados: 829

– Autos de infração confeccionados: 160

– Veículos removidos: 27

– Um condutor foi conduzido pela Delegacia pelo crime de dirigir sob influência de álcool e outro condutor foi conduzido por dirigir sob influência de álcool e corrupção ativa (tentativa de suborno)

Mortes no trânsito

De janeiro a junho deste ano, 474 pessoas perderam a vida em sinistros (acidentes) de trânsito no Estado. O número é 17,9% maior do que o registrado em 2023, quando 402 pessoas morreram nas vias capixabas.

Das vítimas fatais do trânsito no Estado de janeiro a junho de 2024, um total de 233 pessoas eram motociclistas, o que corresponde a 49,2% dos óbitos e supera em 16,5% o número de vítimas no mesmo período do ano passado, quando 200 motociclistas morreram em sinistros de trânsito.

‘Força pela Vida’

Criado em 2019, o programa “Força pela Vida” tem o papel de reforçar a fiscalização com foco na proteção à vida das pessoas, de forma contínua e integrada, bem como contribuir, por meio da educação de trânsito, para a melhoria dos padrões de comportamento de motoristas.

Compõem o Comitê Integrado que planeja e executa as operações: Detran|ES, DER-ES, Polícia Rodoviária Federal (PRF); Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp); Corpo de Bombeiros; Polícia Militar; Polícia Civil; Secretaria da Saúde (Sesa); Guardas Municipais; Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES); Conselho Estadual de Trânsito (Cetran); Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo (Ipem-ES); e a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-ES).