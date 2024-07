Ônibus que saiu de Guarapari é atingido por trem em MG; veja o vídeo

Um ônibus de turismo, que saiu de Guarapari, no Espírito Santo, foi atingido por um trem na noite do último domingo (28), no bairro Bom Retiro, em Juiz de Fora, em Minas Gerais.

Em um vídeo, gravado por uma moradora e que circula nas redes sociais, mostra o ônibus parado em cima da linha férrea momentos antes de ser atingido em cheio pelo trem. Ele teria parado de funcionar em cima do trilho. Nas imagens também é possível ver que um homem, que estava em frente ao ônibus, corre momentos antes do impacto.

De acordo com informações do g1, seis passageiros e o motorista estavam dentro do coletivo. Eles conseguiram sair antes da batida. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

A MRS, concessionária que administra a ferrovia, lamentou o ocorrido e ressaltou que o maquinista cumpriu todos os procedimentos de segurança.