Três adolescentes são flagrados com arma e drogas em Apiacá

Na tarde desta quarta-feira (10), por volta das 15h, em Apiacá, uma equipe da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) abordou três menores de idade, suspeitos de comercializar drogas atrás de um ônibus escolar, na garagem do almoxarifado da prefeitura.

Leia também: Homem armado é preso após tentar fugir da polícia em São José do Calçado

Segundo informações da PM, os jovens estariam fazendo uso e vendendo drogas no local. Na abordagem, foram apreendidas uma arma de fogo calibre 38, oito buchas de maconha, embaladas para venda e R$ 284,00 em dinheiro.

Um dos jovens já é conhecido da Polícia Militar de Apiacá, sendo reincidente na comercialização e ostentação de armamento.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.