Operação policial resulta em apreensão de armas, munições e drogas no ES

Policiais civis dos municípios de Linhares e Sooretama deflagraram uma operação policial na madrugada da última quinta-feira (27), com o objetivo de cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão. Na ação, dois adolescentes foram apreendidos e, durante as buscas, foi localizada uma pistola calibre .380, além de carregadores, munições e drogas.

Inicialmente, as equipes se dirigiram ao bairro Sayonara, no município de Sooretama, onde realizaram um cerco tático e entraram em um imóvel. No local, residia um adolescente de 17 anos, investigado por envolvimento no tráfico de drogas da região.

Nas buscas, foi encontrada uma pistola calibre .380, com numeração raspada, além de três carregadores, 58 munições calibre .380, duas munições, calibre 9mm, 15 pinos de cocaína, uma touca ninja, um coldre e R$ 635 em espécie. O adolescente assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo e munições.

Leia também: Sul do Espírito Santo registra queda no número de homicídios

Em seguida, as equipes diligenciaram no bairro Interlagos, em Linhares, onde cumpriram um mandado de busca e apreensão contra um adolescente também de 17 anos. Com ele, foi apreendida uma porção de 71 gramas de maconha. O adolescente assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.

O material apreendido foi encaminhado para perícia criminal da Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES), em Linhares. Após os familiares assumirem o compromisso de comparecer ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES) quando solicitado, os adolescentes foram reintegrados às famílias.