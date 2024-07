Ossada humana é encontrada juntamente com documento em Piúma

Uma ossada humana foi encontrada em uma área de mata na região da Ilha do Gambá, no centro de Piúma, na tarde da última segunda-feira (1º).

Segundo a Polícia Militar, os militares foram ao local e encontraram um documento no meio dos restos mortais. O nome registrado no material não foi informado.

Leia também: Jovem de 22 anos morre após bater de moto em Atílio Vivácqua

A Polícia Científica (PCIES) informou que foi acionada para recolher uma ossada na tarde de segunda-feira (1), na localidade de Ilha do Gambá, em Piúma. Os ossos foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico. O prazo para sair laudo cadavérico pela legislação são 10 dias, podendo ser prorrogado por igual período. Em casos em que são solicitados exames laboratoriais, como este, pode demorar mais, principalmente quando necessita de DNA (30 dias) e histopatológico (entre 60-90 dias).

Ainda, segundo a Polícia Civil, o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Piúma e detalhes da investigação não serão repassados, por enquanto.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.