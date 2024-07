Pai e filho morrem afogados em rio no Espírito Santo

Nesta quarta-feira (24), o Corpo de Bombeiros Militares do Espírito Santo (CBMES), foi acionado, por volta das 12h30, para atender uma ocorrência de afogamento, em Itapina, zona rural de Colatina.

Chegando no local, os bombeiros foram informados que um homem de 33 anos, teria tentado atravessar o Rio Doce com seu filho de 7 anos, nas costas, quando os dois começaram a se afogar. A equipe de bombeiros conseguiu realizar o resgate das vítimas, mas ambos já haviam morrido.

A Polícia Científica foi acionada para os procedimentos cabíveis, por volta das 16h. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.

