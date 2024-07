Briga entre funcionários de supermercado termina com morte no ES

Na noite desta quarta-feira (24), policiais militares foram atender uma chamada em um supermercado no bairro Barro Vermelho, em Vitória, onde supostamente, uma briga entre funcionários teria deixado uma pessoa ferida por golpes de faca.

Segundo a Polícia Militar, chegando ao local, o suspeito, de 23 anos, estava detido por populares, ao lado da vítima, um homem de 31 anos, que já estava morto. O SAMU confirmou a morte, assim, a Perícia foi acionada no local.

O supervisor do supermercado informou aos policias, que os dois funcionários começaram uma briga no local e, que a confusão, terminou desta forma. O autor foi conduzido para a 1ª Delegacia Regional.

Segundo a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória, autuado em flagrante, por homicídio qualificado, sendo muito difícil a defesa da vítima. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV)

Sobretudo, o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

