Patrimônio histórico recém-restaurado é alvo de vandalismo em Cachoeiro

O prefeito da cidade de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho (PSB), usou a sua rede social, neste sábado (27), para lamentar e cobrar medidas mais duras contra atos de vandalismo no município.

“É lamentável ver que, após a restauração do Palácio Bernardino, alguém já o vandalizou. Precisamos de educação, respeito e amor pela cidade, não só punições e câmeras. Vamos valorizar nosso patrimônio!”, escreveu em sua rede social.

LEIA TAMBÉM: Anchieta: União confirma convenção para deliberar sobre eleições

O patrimônio histórico, recém-restaurado, foi pichado com a frase: “Bolsonaro brocha”. Revoltado com a situação, o chefe do Poder Executivo municipal destacou a importância da aplicação de leis mais duras para esse tipo de crime contra o patrimômino público.

“Agora vamos ter que gastar recursos públicos para direcionar uma câmera para cá, ao invés de investir em outra área”, ressaltou.

Veja o vídeo: