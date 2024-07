Polícia Militar Ambiental apreende armas de fogo em Ibitirama

Na manhã da última quinta-feira (4), uma equipe do 2º Pelotão da 4ª Companhia do Batalhão de Polícia Militar Ambiental apreendeu armas de fogo em Ibitirama.

Segundo a Polícia Militar Ambiental, após receberem denúncia anônima, policiais ambientais foram até a localidade de Santa Marta, e flagraram em uma residência a posse ilegal de armas de fogo. No local, foram localizados uma de retrocarga manual, conhecida popularmente de “soca-soca” e um calibre .22.

Ao fim de todas as averiguações no local, as armas foram encaminhadas até a Delegacia de Polícia Judiciária de Alegre, juntamente com o responsável, onde irá responder pelo ato ilícito praticado, conforme o Art. 12 da Lei Federal 10.826/03, com pena de detenção de um a três anos, e multa.

Denúncias devem ser realizadas através do Disque Denúncia 181, ou pelo sítio eletrônico https://disquedenuncia181.es.gov.br