PC e PM apreendem grande quantidade de drogas em Guaçuí

Na tarde da última segunda-feira (8), policiais civis e militares apreenderam grande quatidade de drogas no bairro Lagoa, em Guaçuí.

Segundo a Polícia Civil, o Setor de Investigação da Delegacia de Guaçuí recebeu uma informação que havia drogas escondidas em um matagal, na beira do rio, no local conhecido como Lagoa.

Policiais civis foram ao local, juntamente com a equipe da K9 da Polícia Militar, e durante as buscas, a Cadela Alga encontrou, em quatro pontos distintos, dois tabletes de maconha totalizando 1.285 gramas, uma porção com cerca de 15 gramas de crack, uma porção com cerca de 15 gramas de cocaína, uma balança de precisão e mais dois porções médias de maconha com aproximadamente 300 gramas.

O material foi recolhido e entregue na Delegacia de Guaçuí, para prosseguimento das investigações. Nenhum suspeito foi detido.