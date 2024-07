Condutores são detidos por dirigir embriagados na BR-101

Três condutores foram detidos após serem flagrados dirigindo embriagados na BR-101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ação aconteceu na operação realizada na última sexta-feira (5) e sábado (6). A operação teve o foco em fiscalização de alcoolemia, visando a reduzir o número de sinistros provocados por condutores embriagados, reforçar a segurança viária e oferecer orientações com a educação para o trânsito.

Na operação, policiais abordaram 113 veículos para a realização do teste de alcoolemia, sendo 39 resultados positivos para a ingestão de álcool. Três desses condutores foram detidos e encaminhados para a delegacia por embriaguez ao volante, durante o comando. Além disso, a PRF lavrou 112 autos de infração e recolheu 4 veículos.

