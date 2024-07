Pedra se solta de fachada de loja e atinge mulher em Castelo

Uma mulher foi socorrida ao hospital após ser atingida por uma pedra que se soltou da fachada de uma loja na manhã desta quinta-feira (18), no centro de Castelo.

De acordo com informações de policiais militares que atenderam a ocorrência, a mulher estava conversando com a uma vendedora, em frente à loja, localizada na Rua Vieira Da Cunha, no centro do município, quando um pedaço de granito do acabamento da faixada da loja caiu na cabeça da vítima.

Na pancada, a mulher ficou ferida e foi socorrida consciente pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Municipal de Castelo. O estado de saúde dela não foi informado.