Pedreiro é suspeito de abuso sexual infantil pela internet no ES

Nesta sexta-feira (5), a Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão contra um pedreiro, de 33 anos, no bairro Santa Inês, em Vila Velha.

De acordo com a Polícia Federal, o pedreiro é suspeito de armazenar (artigo 241-B ECA) e compartilhar (artigo 241- A ECA) conteúdo de abuso sexual infantil pela internet. Policiais federais realizaram buscas na casa dele e apreenderam um celular e um HD.

As investigações prosseguem sendo conduzidas pelos policiais federais que atuam na Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos da Polícia Federal, para comprovar a participação deste e outros suspeitos que têm atuação criminosa na rede mundial de computadores.

