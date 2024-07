Polícia prende músico suspeito de estuprar menina de 11 anos em Cachoeiro

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança, Adolescente e Idoso (DPCAI) de Cachoeiro de Itapemirim, prendeu, nesta quinta-feira (04), um sanfoneiro, de 56 anos, suspeito de abusar sexualmente de uma criança de 11 anos. A prisão ocorreu no município de Mimoso do Sul.

Segundo a titular da Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Cachoeiro de Itapemirim, delegada Edilma Oliveira, o homem teria oferecido uma carona à criança e teria abusado da menina.

“No dia 24 de maio, o homem ofereceu carona a criança de 11 anos. A vítima, acreditando que se tratava de alguém conhecido da família, aceitou a carona. No entanto, ao perceber que não conhecia o homem, pediu para descer da moto. O homem, então, teria agarrado suas mãos, colocado em sua cintura e levado a vítima para uma rua deserta e abusou da menina”, disse a delegada.

Ainda de acordo com a delegada, depois do crime, o homem levou a menor de volta para perto da casa da avó, onde ela estava indo. “A menor contou para a avó, que relatou o ocorrido à mãe. A mãe, então, veio à Delegacia Especializada de Proteção à Criança, Adolescente e Idoso (DPCAI) para realizar a denúncia. Após investigações e análise dos dados da moto, chegamos ao autor dos fatos, e a menor o reconheceu”, contou a delegada Edilma Oliveira.

Foi solicitada a prisão temporária, que foi concedida pelo juiz nesta quinta-feira (04). Assim que a equipe tomou conhecimento e, diante da gravidade do caso, diligenciou e prendeu o suspeito.

Ele será encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra, à disposição da Justiça. As investigações seguem em andamento.