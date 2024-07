Pesquisadores do ES desenvolvem substrato para produção de morango

Em busca de alternativas para baratear o custo de produção de morangos no sistema semi-hidropônico- feito com sacos plásticos preenchidos com substrato suspensos do chão- pesquisadores do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), desenvolveram um substrato usando materiais capixabas. O projeto já teve o depósito de patente feito junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) e aguarda aprovação.

