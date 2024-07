Peter Costa inicia pré-campanha à reeleição em Mimoso do Sul

O atual prefeito de Mimoso do Sul, Peter Costa (Republicanos), deu início, nesta segunda-feira (15), a pré-campanha a reeleição.

Em sua rede social, após tirar fotos oficiais para a propaganda eleitoral, o chefe do Poder Executivo municipal destacou a sua disposição para continuar trabalhando pelo município.

Na gestão de Peter Costa, Mimoso do Sul enfrentou uma das piores tragédias do Espírito Santo. A cidade foi devastada por uma forte enchente, entre os dias 22 e 23 de março, deixando mais de 10 mil desabrigados e causando a morte de 18 pessoas.

A confirmação de Peter Costa como pré-candidato à reeleição marca o início de uma nova fase de sua trajetória política. Em 2020, em sua primeira disputa eleitoral à prefeitura, Peter Costa foi eleito o prefeito mais jovem do Estado.

Antes disso, ele exercia o mandato de vereador e foi o mais votado quando concorreu à Casa de Leis de Mimoso.

