PF apreende encomenda com cocaína que saiu de MS para o ES

A Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão contra uma moradora na última quarta-feira (17), em Cariacica. Uma caixa, com cocaína, foi apreendida.

Leia também: Cachoeiro: garupa baleado disse ter sido ameaçado

Segundo a PF, a ação foi desdobramento do trabalho de fiscalização promovido nos correios pela Delegacia de Repressão a Drogas da Polícia Federal.

A caixa, pesando aproximadamente 2,5 kg, saiu de Campo Grande/MS e entregue na casa de uma moradora em Cariacica. Os policiais foram ao local, abriram a caixa e encontraram dois tabletes de pasta base de cocaína.

O material foi apreendido e as investigações continuam a fim de identificar outros envolvidos e eventuais coautores. Os autores podem responder pelo crime de Tráfico de Drogas (Art. 33 da Lei 11.343/2006), com causa de aumento em razão da interestadualidade do delito (Art. 40, V da Lei 11.343/2006), e podem ser condenados em até 25 anos de cadeia.