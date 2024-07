PF mira grupo suspeito de desviar doações de vítimas da chuva no Sul do ES

Na manhã desta terça-feira (2), a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão contra investigados suspeitos de desviar doações de vítimas da chuva no Sul do Espírito Santo.

De acordo com a PF, o grupo é suspeito de subtrair diversas doações de vítimas da chuva, que estavam armazenados na Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) em Cachoeiro, destinados às vítimas de enchentes no sul do ES.

Segundo a investigação, as subtrações teriam ocorrido nos dias 2, 08 e 16 de junho desse ano. O principal articulador é um empregado terceirizado da CONAB. Aliás, o empregado, juntamente com outras três pessoas, retirou de forma clandestina, 49 Geladeiras, 43 fogões, 08 cestas básicas, 153 itens de higiene pessoal, entre outros materiais que se destinavam à doação.

Leia também: Operação policial resulta em apreensão de armas, munições e drogas no ES

Aliás, as doações eram armazenadas na CONAB por meio de um contrato firmado entre a empresa pública federal e a Defesa Civil, que estão colaborando com as autoridades para que responsáveis sejam devidamente punidos.

Aliás, caso condenados, os investigados poderão responder pelo crime de peculato e associação criminosa (art. 312, § 1º e art. 288, CP), cuja pena pode chegar a quinze anos de reclusão e multa.

Operação Black Friday

A operação recebeu o nome “Black Friday” em referência ao famoso evento de compras que ocorre anualmente, caracterizado por grandes descontos e promoções, fazendo com que os consumidores saiam das lojas carregando diversas mercadorias. A escolha do nome faz uma analogia ao fato de que os investigados utilizaram veículos que saíam da CONAB repletos de mercadorias subtraídas.