Piloto capixaba terá muitas competições durante as férias de julho

As tendas já estão montadas, os boxes estão cheios e os pilotos aceleram nos treinos para se adaptarem à pista do Circuito Internacional Paladino, na cidade de Conde-PB, a 24 quilômetros da capital, João Pessoa. Toda essa movimentação é porque o traçado recebe, neste mês de julho, competições regionais e nacionais, que valem muito no calendário do kart brasileiro.

O pequeno piloto capixaba, Joaquim Medeiros (Escola Alphabetz / Valor Investimentos / Audi Center Vitória / Jump Trampolim Park / Equipes: GTM Racing e Marquinhos Performance / Coach: Caio Miguel – Race Data), está entre os pilotos que já desembarcaram em solo paraibano. Ele chegou na última semana e já começou os treinos de adaptação à pista, que vai receber a Copa Brasil pela segunda vez na história.

Nos primeiros treinos, Joaquim e os demais pilotos se depararam com instabilidades do tempo sobre o território da Paraíba. Com dias de muita chuva e sol em momentos isolados dos dias, o trabalho foi dobrado para as equipes. Mesmo assim, o piloto do Espírito Santo conseguiu fazer bons tempos, se aproximando das marcas pré-estabelecidas pelos competidores da Mirim, categoria pela qual ele já compete no Campeonato Capixaba e na Copa São Paulo Light.

“Estou me esforçando muito para fazer um bom trabalho aqui no Paladino. A pista é muito boa e gostei bastante do traçado. Espero conseguir bons resultados nas competições que vêm por aí”, comentou Joaquim Medeiros, depois de mais um dia de treinos no circuito paraibano.

Nesta semana, Joaquim Medeiros já tem compromisso na Paraíba, com o Campeonato do Nordeste, que vai valer também pelo Open da Copa Brasil. Na próxima semana, começa o Grupo 1 da 25ª edição da Copa Brasil de Kart, que, além da Mirim, vai receber as categorias Cadete, Júnior Menor, OK Júnior FIA, OK FIA, F4 Sênior, F4 Super Sênior, F4 Super Sênior Master / 60+, Super F4 e Shifter Kart.