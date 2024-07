PL confirma convenção para deliberar sobre eleições em Vargem Alta

O Partido Liberal (PL) realiza convenção partidária, neste domingo (4), para deliberar sobre as eleições municipais em Vargem Alta.

O evento está agendado para começar, a partir das 9h, no Sítio Querência.

Além de oficializar o nome de Luciano Quintino como pré-candidato a prefeito da cidade, a convenção municipal também contará com a divulgação dos nomes dos postulantes à Câmara Municipal.

De acordo com a organização do evento, os participantes ainda terão a oportunidade de questionar o pré-candidato a prefeito sobre suas ideias futuras caso seja eleito para chefiar a administração municipal.

Nas eleições, que serão realizadas em outubro, Quintino terá como principal adversário o atual prefeito e pré-candidato a reeleição Elieser Rabello.

