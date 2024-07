PL pode disputar Prefeitura de Cachoeiro com chapa ‘puro-sangue’

O Partido Liberal (PL) em Cachoeiro de Itapemirim ainda não definiu quem deve compor chapa com o pré-candidato a prefeito Léo Camargo. Porém, conforme explica o deputado estadual e presidente municipal da sigla, Wellington Callegari (PL), há grandes possibilidades de que a chapa seja “puro-sangue”, ou seja, composta apenas por filiados ao PL.

“Provavelmente vai ser uma chapa puro sangue. Já vou dizer isso para você. isso aí eu vou adiantar. Provavelmente a chapa de prefeito e vice vai ser puro sangue. A não ser que uma outra possibilidade, que eu não posso falar aqui agora, ocorra até o final do processo de convenções”, explicou o presidente municipal em entrevista na última sexta-feira (19).

O Coronel Fabrício é citado entre os potenciais nomes para dividir a chapa majoritária com Léo Camargo. Embora esteja cotado, o militar ainda não havia se filiado ao partido.

