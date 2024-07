Plataforma capixaba lança curso de inglês on-line para área da saúde

Um estudo realizado pela Medical Tourism Association, nos Estados Unidos, apontou que, a cada ano, 14 milhões de pessoas viajam para outros países para realizar tratamentos, cirurgias plásticas e outros procedimentos de saúde. Um desses destinos é o Brasil.

A estimativa da Associação Brasileira de Turismo de Saúde (Abratus) é que o país alcance a marca de 2 milhões de turistas com esse intuito a partir de 2030.

O cenário ressalta a importância das habilidades na língua inglesa para médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e demais profissionais que já atuam em ambientes médicos e estudantes de cursos de saúde. Foi para impulsionar esse aperfeiçoamento que a English Work, plataforma capixaba de ensino, lançou um curso de inglês on-line voltado para a área da saúde.

Com uma carga horária de 30 horas, a formação aborda temas como anatomia humana, genética, instrumentos e equipamentos médicos e cirúrgicos, além de situações comuns em hospitais e clínicas e termos técnicos. O conteúdo é transmitido em vídeos curtos, transcritos em material digital, e em exercícios práticos que abordam quatro competências: fala, audição, leitura e escuta.

As aulas podem ser assistidas 24 horas por dia, nos 7 dias da semana, em qualquer dispositivo eletrônico com acesso à internet, durante um ano. Ao final do curso, o aluno recebe um certificado de conclusão. O valor do curso é de R$ 697,00 e pode ser parcelado em até 12 vezes de R$ 58,08.

De acordo com Ricardo Prado Moraes, cofundador da English Work e professor de inglês há mais de dez anos, o intuito do curso é suprir uma demanda de inglês instrumental, ou seja, focado nas particularidades de um determinado segmento. “A área da saúde, possui diversas palavras e expressões próprias que não são ensinadas nos tradicionais cursos de língua inglesa. Com esse conhecimento, os profissionais estarão aptos a atenderem pacientes estrangeiros, lerem artigos científicos em inglês e participarem de congressos acadêmicos fora do Brasil”, ressalta.

A English Work foi criada em abril de 2023 pelos capixabas Danilo Miglio e Ricardo Prado Moraes com o intuito de democratizar o acesso ao estudo da língua inglesa. A plataforma possui uma metodologia 100% autoral, o Método Go, desenvolvida por profissionais que somam mais de 40 anos no ensino do inglês. Mais informações sobre a English Work estão disponíveis no site englishwork.com.br e pelos telefones (27) 99879-7619/99713-9118 (WhatsApp).