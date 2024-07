Polícia Civil apreende drogas e cumpre mandados de prisão em Guaçuí

No inicio da noite desta quinta-feira (11), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) realizou a “Operação Saturação”, com objetivo de combater o tráfico de drogas em Guaçuí.

Durante a operação também foram cumpridos dois mandados de prisão definitiva, sendo presos: um homem de 48 anos no bairro Vale do Sol e outro homem de 57 anos no bairro João Ferraz de Araújo, que foram encaminhados ao Sistema Prisional.

Com relação ao combate ao tráfico de drogas, foi realizada uma abordagem num bar localizado no bairro São Miguel, em Guaçuí. O bar tinha denúncias de comercialização de drogas. No local foram encontradas 7 buchas de cocaína com aproximadamente 25 gramas e porções de maconha com aproximadamente 25 gramas. Ambas embaladas e prontas para a venda. Também foram encontrados outros materiais usados no tráfico de drogas, segundo a Polícia Civil.

No bar foram presas duas pessoas, de 21 e 40 anos respectivamente. Logo após, os envolvidos foram encaminhadas para a Delegacia de Guaçuí, onde foram autuados por tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas.