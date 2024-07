Polícia Civil apreende roupas e acessórios falsificados em loja no ES

A Polícia Civil apreendeu na última terça-feira (30), roupas, calçados, óculos e relógios falsificados que eram comercializados em uma loja no centro de Linhares, no Norte do Espírito Santo.

Segundo a Polícia Civil, os policiais iniciaram a operação após receber denúncia dos representantes das marcas originais. No entanto, a equipe da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo), foram até a loja e apreenderam grande quantidade do material.

Foi lavrado um termo circunstanciado pelo crime previsto no artigo 190 da Lei 9.279/96, que prevê crimes relativos à propriedade industrial, contra os detidos, que vão responder ao processo em liberdade.