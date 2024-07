PC intercepta veículo com 468 frascos de lança perfume no ES

Policiais civis do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) realizaram uma operação na noite do último domingo (28), que resultou na interceptação de um veículo na Rodovia Estadual, no município de Guarapari.

Durante a ação, um suspeito de 25 anos foi preso em flagrante e foram apreendidos 468 frascos de lança perfume. A droga estava sendo transportada do Estado do Rio de Janeiro para ser traficada na área do Complexo da Penha, em Vitória.

Após monitoramento, a equipe interceptou um veículo que trafegava na Rodovia Estadual, vindo do Estado do Rio de Janeiro, conduzido por um indivíduo de 25 anos. Nas buscas, foram localizados 468 frascos de lança perfume.

Informações preliminares indicam que o material seria traficado nos “bailes do mandela”, na área do complexo da Penha, em Vitória.

As investigações foram iniciadas quando o Departamento começou a monitorar a rotina de veículos ligados a possíveis assaltos a estabelecimentos comerciais da região. As buscas prosseguirão de modo a alcançar todos os demais envolvidos com o crime.