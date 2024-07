Polícia Militar Ambiental flagra degradação em Ibitirama

Na tarde da última terça-feira (9), a Polícia Militar Ambiental flagou degradação do solo em uma obra de terraplanagem às margens da Rodovia ES 181, próximo a divisa entre o município de Ibitirama e Iúna.

Segundo a Polícia Ambiental, quando a equipe chegou no local, os policiais verificaram que todo o empreendimento continha 0,1 hectare e estava em andamento. Além disso, havia caminhões e maquinário agrícola para a execução, sem a devida placa de identificação do órgão licenciador.

Aos policiais, os responsáveis e o proprietário informaram que o não possuíam a dispensa de licenciamento, sendo constatado ainda um volume de terra superior ao permitido, conforme a resolução CONSEMA 001/2022.

Por se tratar de crime previsto no Art. 60 da Lei Federal 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), os envolvidos assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Todo maquinário e veículos utilizados foram apreendidos e os responsáveis irão responder pelos crimes praticados.

A polícia reforça que denúncias devem ser realizadas através do Disque Denúncia – 181 ou pelo sítio eletrônico: disquedenuncia181.es.gov.br, o anonimato é garantido.

