Suspeito é detido com pedras de crack em São José do Calçado

Um jovem, de 18 anos, foi detido com 100 gramas de pedras de crack na manhã da última terça-feira (30), em São José do Calçado.

Populares informaram aos militares que o jovem estava escondido em uma construção civil. Na bolsa que estava com ele, os policiais encontraram uma pedra menor de crack. Além disso, em uma sacola que estava na obra, também havia algumas pedras grande de crack.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito foi algemado pois tentou resistir à prisão. Portanto, ele foi encaminhado à 6° delegacia Regional de Alegre.

