Polícia Militar detém homens em Atílio Vivácqua e Muqui

Na última sexta-feira (5), policiais militares da 15ª Companhia Independente realizaram a prisão de dois indivíduos com mandado de prisão em aberto nos municípios de Atílio Vivácqua e Muqui.

Em patrulhamento no bairro Saibreira, no município de Atílio Vivácqua, militares avistaram um cidadão conhecido por práticas de furto, roubo e envolvimento com o tráfico de drogas. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito demonstrou estar assustado.

Leia também: Acidente envolvendo carro e moto deixa homem morto em Rio Novo do Sul

A guarnição procedeu com a abordagem, mas nada de ilícito foi encontrado. No entanto, ao consultar seu nome através de um aplicativo, foi constatado que havia um mandado de prisão contra ele.

Em outra ocorrência no bairro Alto Boa Esperança, em Muqui, a guarnição de policiais militares identificou um indivíduo. Contra ele, segundo os militares, havia um mandado de prisão em aberto. A informação foi obtida através do serviço de inteligência da 15ª Cia Ind e da Polícia Civil de Muqui.

Os detidos foram entregues na 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.