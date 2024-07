Polícia Militar detém quatro suspeitos e apreende veículos no Sul do ES

Na manhã do último sábado (20), a Polícia Militar apreendeu arma, munições, celulares e dois veículos nos municípios de Jerônimo Monteiro e Alegre.

Na primeira ação, policiais faziam o patrulhamento, quando por volta de 11h, foram informados que uma moto Honda CG, com restrição de furto/roubo, teria passado pelo cerco eletrônico sentido ao distrito de Rive, em Alegre. Nisso, os policiais pararam a moto próximo a entrada da localidade de Cachoeira Braúna.

Na abordagem, o garupa conseguiu fugir para uma mata. Buscas foram realizadas, porém o suspeito não foi localizado. A motocicleta, furtada em Presidente Kennedy no último dia 14, foi removido ao pátio credenciado do Detran|ES e o condutor foi conduzido ao DPJ de Alegre.

Já por volta das 15h, os policiais prenderam um homem foragido que estava em um Fiat Palio, de cor prata, na BR-482, seguindo em direção à Jerônimo Monteiro.

Então, os policiais foram ao local, abordaram o veículo e localizaram um revólver calibre 38 especial, carregado com seis munições intactas.

O suspeito, morador de Itapemirim, confirmou que a arma de fogo era dele e que ligou para seu irmão, que estava vindo de Cachoeiro de Itapemirim, para dar uma carona. O veículo foi apreendido e os suspeitos encaminhados para a UPJ de Alegre.

