Polícia Militar encontra drogas na Serra com ajuda do cão Zorg

Policiais militares da 14ª Companhia Independente da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), com auxílio do cão Zorg, localizaram, na manhã desta terça-feira (23), mais de 100 buchas de maconha e outros entorpecentes no bairro Parque Jacaraípe, na Serra.

Durante o patrulhamento no bairro Parque Jacaraípe, os policiais pararam em uma região já conhecida por ser ponto de tráfico de drogas. O cão Zorg indicou três locais distintos onde os entorpecentes estavam escondidos.

A polícia apreendeu 83 pinos de cocaína, 123 buchas de maconha, 29 pedras de crack e nove unidades de haxixe. O 11º Distrito Policial, em Jacaraípe, recebeu o material.