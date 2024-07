Carro é totalmente destruído pelo fogo em Marataízes

Na madrugada desta quinta-feira (4), o Corpo de Bombeiros Militar entrou em ação para extinguir um incêndio a um veículo em Marataízes, litoral Sul do Espírito Santo.

De acordo com o CBMES, quando a equipe chegou ao local, o carro modelo Gol estava estacionado em uma rua do bairro Barra de Itapemirim, completamente tomado pelo fogo. Imediatamente, os bombeiros entraram em ação e conseguiram controlar as chamas.

Após o rescaldo, os bombeiros identificaram que o carro ficou totalmente destruído. O dono não foi localizado e a placa não foi identificada. Não há informações sobre o que provocou o incêndio.