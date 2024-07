Poste atinge ônibus escolares após acidente em Anchieta

Um poste caiu em cima de ônibus escolares após ser atingido por um carro na Rodovia do Sol, em frente à base do Corpo de Bombeiros, em Anchieta, na manhã desta segunda-feira (15).

Segundo a Prefeitura de Anchieta, na batida, outros dois postes foram arrastados e todos caíram sobre veículos e ônibus que estavam estacionados em uma garagem do município.

Além disso, com a queda, o poste padrão da garagem também foi atingido e danificado. A prefeitura informou, ainda, que irá abrir uma ocorrência junto à Polícia Civil para apurar os fatos e buscar o responsável pelos prejuízos.

Em nota, a EDP informou que foi acionada e equipes de obras pesadas da concessionária estão no local trabalhando na substituição dos postes atingidos, a fim de normalizar o fornecimento de energia para os clientes do entorno do local.