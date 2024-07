Pré-candidato a prefeito é vítima de crime cibernético no Sul do ES

O pré-candidato à prefeitura de Anchieta Léo Português (PSB) foi vítima de crime cibernético. Ele relatou o fato na Polícia Civil, nesta segunda-feira (29).

De acordo com a vítima, o seu perfil oficial na rede social Instagram foi alvo de um ataque, onde houve compra de seguidores falsos, denominados como robôs.

Em nota, Léo Português explicou o ocorrido e ressaltou a responsabilidade com as informações divulgadas em sua rede social. Também destacou o compromisso que tem com os seus seguidores.

“Vi minha conta do Instagran saltar de 6.200 seguidores para mais de 20.000 em poucas horas. Assim que minha equipe analisou, percebeu que se tratavam de seguidores falsos comprados de forma maldosa por alguém que deve ser acostumado com essa prática”, disse Léo.

Segundo o pré-candidato, o caso já está sendo analisado pela justiça.

Nota oficial na íntegra